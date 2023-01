tvi/gsl

Incidente stradale tra un’auto e un mezzo spargisale, finiti entrambi in fondo a una scarpata sulla SP 237, nel comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo. Per salvarli è stato necessario l’intervento di squadre a terra ed elisoccorritori dei Vigili del fuoco che hanno recuperato i due conducenti per poi affidarli alle cure del personale sanitario.