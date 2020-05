Intervento alle caviglie per Fognini “Non vedo l’ora di tornare” - Tuttoggi

Fabio Fognini è costretto a fermarsi. Il 33enne tennista ligure ha annunciato su Facebook che dovrà sottoporsi a un intervento alle caviglie. “Da circa tre anni e mezzo soffro di un problema alla caviglia sinistra. È un risentimento con cui ho convissuto e, tra alti e bassi, sono riuscito a gestirlo – scrive l’azzurro -. Sfortunatamente negli ultimi due anni anche la caviglia destra ha iniziato a farmi tribolare. Dopo più di due mesi di stop per il lockdown ho ripreso ad allenarmi sul campo e i problemi che speravo si fossero risolti con il riposo, si sono ripresentati. Ho fatto l’ennesima visita specialistica e, dopo un’attenta discussione con il mio team, ho deciso di sottopormi a un intervento in artroscopia su entrambe le caviglie. Penso sia la cosa giusta da fare in questo momento di stop forzato del circuito. Oggi mi opererò in Italia. Non vedo l’ora di tornare a giocare! So che mi supporterete in questo percorso. Vi abbraccio”, conclude Fognini rivolgendosi ai tifosi.

(ITALPRESS).