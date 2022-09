Interventi sulla rete elettrica a Castiglione, possibili disagi giovedì e venerdì - Tuttoggi

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani, giovedì 29 settembre, e per venerdì 30 settembre. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. Gli orari indicati negli avvisi diffusi sul territorio sono cautelativi, le singole attività dovrebbero sempre terminare nell’arco di due/tre ore. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.