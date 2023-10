Interventi su sei scuole, tempi e modalità

Acqua ed energia, la Giunta comunale ha approvato lavori per circa 265mila euro

La Giunta comunale di Perugia, su proposta del vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche e giovanili Gianluca Tuteri, ha approvato interventi su altre sei scuole per un investimento complessivo di oltre 315mila euro.

Gli interventi

Il progetto più importante riguarda l’efficientamento energetico del centro dell’infanzia Pian della Genna per un importo di poco superiore ai 265mila euro. Le opere programmate riguardano l’isolamento a cappotto esterno, ivi comprese le ulteriori lavorazioni necessarie ed indispensabili alla posa dello stesso ed in particolare con la rimozione di parte dei marciapiedi esistenti, la rimozione dei pluviali, la realizzazione di nuovi marciapiedi, il rifacimento della linea di scarico delle acque chiare, la posa in opera di scossalina sulla veletta di copertura e la posa in opera di nuovi pluviali.

Con la seconda delibera invece sono stati programmati interventi di manutenzione straordinaria per 50mila euro sui seguenti edifici: scuola Primaria di San Martino in Colle (adeguamento parapetto vano interno e adeguamento scala palestra); plesso scolastico di via Magno Magnini (realizzazione di pareti in cartongesso presso materna); plesso scolastico di via Palestrina (realizzazione di rampa uscita di emergenza), plesso scolastico di via Roma (montaggio parapetti finestre per adeguare altezza), plesso scolastico di strada Pian della Genna (insonorizzazione di un’aula).

Il punto del vice sindaco Tuteri

“L’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’edilizia scolastica resta altissima – commenta il vice sindaco Gianluca Tuteri –. Siamo già intervenuti su circa la metà dei 108 plessi gestiti dal Comune di Perugia con risorse che superano abbondantemente i 70 milioni di euro; ciò è stato frutto dell’attenta programmazione e della capacità dell’Ente di saper intercettare finanziamenti in virtù di proposte credibili e di qualità. Pur avendo fatto molto, stiamo lavorando incessantemente per fare ancora di più: ne sono un esempio i progetti approvati oggi che consentiranno, nel caso del centro dell’infanzia Pian della Genna, di valorizzare ulteriormente il plesso già in passato oggetto di alcuni interventi, e, negli altri casi, di dotare le cinque scuole coinvolte di ulteriori servizi”.