Interventi al Trasimeno, arrivano 4 milioni di euro - Tuttoggi

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma che destina circa 4milioni di euro (per l’esattezza 3 milioni 960mila euro) per il Trasimeno.

Gli interventi

Si tratta di otto interventi per miglioramento idrogeologico, di cui uno a Tuoro, uno a Castel Rigone, quattro a Passignano e due a Castiglione del Lago.

La comunicazione è arrivata dall’on. Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, che commenta: “Ci sono voluti quasi due anni di lavoro ma “chi la dura la vince”! Adesso spero che il bonifico arrivi presto alla Regione Umbria e che vengano fatti gli interventi“.

“Monitorerò personalmente l’andamento dei lavori – assicura Gallinella – perché è una realtà alla quale sono affezionato“.