Interruzione erogazione idrica a Perugia e Marsciano

UMBRA ACQUE S.p.A., informa che a causa lavori di collegamento idraulico di nuove condotte alla rete idrica di distribuzione,

dalle ore 21:00 di giovedì 23 agosto alle ore 06:00 di venerdì 24 agosto 2018

verrà interrotta l’erogazione idrica e/o potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio nelle seguenti località:

Comune di Perugia:

Castel del Piano

Capanne

Sant’Andrea delle Fratte

Case Nuove di Ponte della Pietra

Pila

Bagnaia

Pilonico Materno

San Sisto

Strozzacapponi

Strada del Giglio

Trebbio

Comune di Marsciano:

Badiola

San Biagio della Valle

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445

