Interruzione erogazione acqua ad Assisi e Perugia

UMBRA ACQUE S.p.A., struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, informa la clientela interessata che a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche,

giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 06:00 alle ore 20:00

Potranno verificarsi cali di pressione e/o portata nelle seguenti località del Comune di Assisi:

– Santa Maria di Lignano

– Monte Pascuccio

– San Presto

– Sant’Anna

– Monte delle Croci

– Pieve San Nicolò

e nelle seguenti vie del Centro Storico del Comune di Perugia:

– Corso Vannucci

– Corso Garibaldi parte alta

– Via Baglioni

– Porta Sole

– Via del Beato Egidio

– Via Fuori Le Mura

– Via degli Olivi

L’intervento inoltre comporterà, per l’intera giornata di giovedì 28 marzo 2019, la chiusura delle case dell’acque di Ponte San Giovanni e Pian di Massiano

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445

