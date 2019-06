Interruzione erogazione acqua a Tuoro sul Trasimeno

UMBRA ACQUE S.p.A., informa la clientela interessata che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione:

dalle ore 22:00 di mercoledì 5 giugno alle ore 6:00 di giovedì 6 giugno 2019

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti località del Comune di Tuoro sul Trasimeno:

Tuoro Capoluogo, zona Industriale e zona Lago



– Via Roma e limitrofe

– Via Console Flaminio e limitrofe

– Via Annibale Cartaginese e limitrofe

– Via del Pozzo e limitrofe

– Via Cupa e limitrofe

– Via del Porto e limitrofe

– Via Sette Martiri e limitrofe

– Via Firenze e limitrofe

– Via George Byron e limitrofe

Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.com.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445

