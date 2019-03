Interruzione erogazione acqua a Giano dell’Umbria

share

A causa di una riparazione urgente da eseguire in loc. Colle del Gallo Comune di Giano dell’Umbria, oggi 11 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, verrà interrotta la fornitura idrica nella zona Vagnoli ed in particolare in via I maggio, via del Fungo e loc. limitrofe.

Subito dopo la riattivazione della fornitura dell’acqua si potrà sentire un forte odore di cloro. Per precauzione infatti, a conclusione dei lavori, occorre, secondo norma di legge, una disinfezione supplementare a massima garanzia della salubrità dell’acqua distribuita. Si ricorda, prima di utilizzare l’acqua, di farla scorrere dai rubinetti per qualche minuto e, in via del tutto precauzionale, far bollire l’acqua prima dell’uso, per le prime 24 h dopo il ripristino della fornitura.

Per avere informazioni di dettaglio rivolgersi al numero verde di pronto intervento idrico 800 663036, attivo 24 ore su 24.

share

Stampa