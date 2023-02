Interruzione di acqua a Paciano, le zone interessate

Umbra Acque annuncia per martedì il distacco a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica

Interruzione di acqua a Paciano giovedì 2 marzo, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione da parte di Umbra Acque.

L’erogazione di acqua cesserà dalle 8 alle 14 nelle seguenti via e località del comune di Paciano:



 Centro storico;

 Via Castiglionese;

 Località Caselle.



Umbra Acque ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere

caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.