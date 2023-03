Interruzione del servizio idrico a Tuoro sul Trasimeno

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

UMBRA ACQUE S.p.A., informa la clientela interessata che a causa di lavo manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione:

dalle 22:00 di giovedì 23 marzo alle 06:00 di venerdì 24 marzo

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti Vie/Piazze del Comune di Tuoro sul Trasimeno:

 Via Roma

 Piazza del Municipio

 Via Ritorta

 Via Aganoor Pompili

 Via Giacomo Matteotti

 Via Sant’Antonio

 Via Posta

 Piazza Giuseppe Garibaldi

 Via A. Gramsci

 Via del Mercato

 Via Giuseppe Mazzini

 Via Pozzo

 Tutte le rispettive vie limitrofe