Interruzione d’acqua a Castiglione, le zone interessate

Lavori di manutenzione alla rete idrica, la comunicazione di Umbra Acque

Interruzione d’acqua in alcune frazioni e località di Castiglione del lago nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio.

Umbra Acque informa infatti che a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone:

 Pozzuolo intera frazione Località Nardelli Località Croce Località Cozzano Località Laviano Località Bologni Località Pentimento Località Case Giorgi Petrignano del Lago intera frazione Località Giardini Località Ferretto Località Badiacci Località Borghetto

Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe esserecaratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventiurgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numeroverde: 800 250 445.