Umbra Acque: nella notte di venerdì lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione in via Bonacci Brunamonti

Interruzione acqua nella zona via XIV Settembre. Umbra Acque comunica che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle ore 21:00 di venerdì 22 aprile alle ore 6 di sabato 23 potrebbero verificarsi disservizi al servizio idrico in via Bonacci Brunamonti, dall’incrocio con via XIV Settembre all’incrocio con via Brugnoli.