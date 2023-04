International Dance Competition Spoleto 2023, la città si prepara all'appuntamento di maggio - Tuttoggi.info

L’Amministrazione Comunale patrocina l’evento (così come pure Camera di Commercio dell’Umbria) e quest’anno il sodalizio si traduce anche in uno sconto sull’acquisto del biglietto per la serata di Gala di sabato 6 riservato a tutti i possessori dell’abbonamento alla Stagione Teatrale.

Le strutture convenzionate, tra hotel, bar e ristoranti, saranno circa venti, dislocate nel territorio spoletino e non solo nel centro storico. Saranno utili ad accogliere partecipanti, accompagnatori e famiglie. Per questa edizione, la 31esima dalla nascita del concorso e la 20esima a Spoleto, sono previste presenze da tutto il mondo. Ha già confermato la Cina, con la quale l’IDC ha da anni un fruttuoso gemellaggio e che finalmente dopo anni di Covid parteciperà con ben 10 danzatori, ma anche gli Stati Uniti, la Svizzera e l’Estonia.

Solisti Sezione Classica, Solisti Sezione moderna/contemporanea, Pas de Deux, Sezione Composizione Coreografica e Sezione Gruppi sono le categorie in concorso. Novità per questi ultimi l’introduzione della distinzione per fasce di età: Junior, fino a 14 anni e Senior, dai 15 in su.

A giudicare, personalità di spicco del mondo coreutico: Paola Jorio, Direttrice della Scuola del Balletto di Roma, Francesco Ventriglia, Direttore Artistico del Centro Coreografico di Sydney, Renato Zanella, Direttore Artistico del Balletto Nazionale Sloveno, Clotilde Vayer, Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, e Lukas Timulak, coreografo di fama internazionale. Per il Premio della Critica Sara Zuccari, giornalista, storica, critica di danza per Tgcom24 Mediaset e Direttrice del Giornale della Danza.

I Maestri Ventriglia e Timulak terranno lezioni di tecnica classica e moderna durante tutta la settimana ad impreziosire il bagaglio di esperienze dei partecipanti.

Il termine ultimo per l’iscrizione al Concorso: 30 aprile 2023.

Qui Regolamento, programma e quota di iscrizione https://www.idcspoleto.com/source_/wp-content/uploads/2023/01/Regolamento-2023.pdf

Maggiori informazioni e acquisto biglietti serata di Gala: Nicoletta Balduzzi – 3283078377, info@idcspoleto.it