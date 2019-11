Intercettati dai Carabinieri di Passignano, tentano la fuga in auto e gettano la droga dal finestrino | Arrestati due uomini

share

Lo scorso 14 novembre, verso le ore 15.30, a Passignano sul Trasimeno, una pattuglia del NORM- Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, ha intercettato un’autovettura sospetta, con a bordo due uomini che alla vista dei militari, ha tentato dapprima una manovra azzardata per mettere in atto una breve fuga in auto, per poi abbandonare la stessa, e tentare una breve fuga a piedi.

I militari operanti, prima di raggiungere i fuggiaschi e metterli in sicurezza, si erano accorti che i due avevano gettato al di fuori del finestrino dell’auto in corsa un piccolo vasetto di vetro.

All’interno c’erano 9 piccoli involucri di cellophane, termosaldati, contenenti cocaina per 24 dosi. Nel corso delle successive operazioni di perquisizione i due uomini sono stati trovati in possesso di una consistente somma di denaro contante, in banconote di vario taglio della quale non hanno saputo giustificare la provenienza.

I due, cittadini albanesi, rispettivamente di 30 e 32 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato e deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.73 comma 1° del D.P.R. 309/1990 e ai sensi dell’art. 337 del C.P..

share

Stampa