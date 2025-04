Inter-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Inter-Roma è il piatto forte della 34esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 27 aprile, si gioca il big match della quintultima di campionato. I nerazzurri ospitano i giallorossi a San Siro e vanno a caccia di tre punti fondamentali nella lotta scudetto, in attesa del Napoli impegnato con il Torino questa sera alle 20:45. Per la squadra di Ranieri, è un confronto cruciale nella corsa alle coppe.

Inzaghi avrà di nuovo a disposizione Dumfries e Zielinski in panchina, ma dovrà fare ancora a meno di Thuram e degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. Nella Roma, Ranieri non potrà contare sull’infortunato Dybala. Ecco le probabili formazioni del match, con calcio d’inizio alle 15:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dovbyk, Soulé. All. Ranieri.

Il big match tra Inter e Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. La partita sarà visibile anche in streaming sui dispositivi mobili, scaricando l’app della piattaforma.