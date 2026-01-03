 Inter, arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l'Al Hilal - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Inter, arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l’Al Hilal

tecnical

Inter, arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l’Al Hilal

Sab, 03/01/2026 - 13:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Cancelo all’Inter? La trattativa di mercato è ben avviata e il ritorno in nerazzurro dell’esterno portoghese è possibile già a gennaio. L’ex Inter e Juve è in rottura con l’Al Hilal, in Arabia Saudita, ed è stato escluso dalla lista campionato oltre che da quella per la Champions asiatica. L’Interesse dell’Inter è più vivo che mai: con l’operazione, Marotta e Ausilio puntano a dare a Chivu un rinforzo che potrebbe rivelarsi decisivo per la seconda parte di stagione. 

Sono due i fattori da considerare per la chiusura dell’operazione. Il terzino ha un contratto con gli arabi in scadenza nel 2027, ma la rottura è conclamata e l’Inter può giocarsi la carta… Inzaghi. Il tecnico è stato liberato gratuitamente in estate e il club nerazzurro si aspetta una ‘cortesia’ simile dall’Al Hilal, per chiudere l’affare senza costi pesanti. L’altro nodo è l’ingaggio: Cancelo guadagna 15 milioni netti all’anno e la cifra è fuori portata per i club italiani. L’Al Hilal dovrebbe così accollarsi parte dello stipendio. Considerando che Inzaghi ha chiesto ai suoi dirigenti un rinforzo in difesa, con De Vrij e Acerbi primi indiziati, l’affare potrebbe così andare in porto con una serie di tasselli da incastrare al posto giusto. 

Classe 1994, Cancelo ha già vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2017-18, restando in Serie A anche l’anno successivo con la Juve. Poi, la sua avventura è continuata in altri top club europei: Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!