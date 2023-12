Intelligenza Artificiale, Mattarella "Valutare effetti sul lavoro" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Dell’intelligenza artificiale bisogna anche valutare con attenzione gli effetti sul mercato del lavoro. Recenti studi prevedono che la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa possa determinare l’automazione, almeno parziale, di ampia parte degli attuali posti di lavoro. L’automazione comporterà sicuramente anche la creazione di nuovi posti di lavoro ma in quale numero e a quale livello non è assolutamente prevedibile”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, le forze politiche e della società civile.

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)