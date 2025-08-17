 Insulta poliziotti e fornisce falsa identità, denunciato - Tuttoggi.info
Insulta poliziotti e fornisce falsa identità, denunciato

Redazione

Insulta poliziotti e fornisce falsa identità, denunciato

Denuncia per falsa identità e oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Uomo di Assisi nei guai durante un controllo
Dom, 17/08/2025 - 10:02

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, nell’ambito di un controllo in un esercizio pubblico a Bastia Umbra, hanno denunciato un cittadino italiano, classe 1978, per il reato di falsa attestazione sulla propria identità, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Falsa identità

Gli agenti, infatti, nel corso di una verifica amministrativa, hanno avvicinato l’uomo, fin da subito insofferente alla presenza dei poliziotti, il quale, dopo aver dichiarato di essere sprovvisto di documenti, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha indicato un nominativo che, dai successivi accertamenti, è risultato non essere presente nelle banche dati.

Oltraggio e resistenza pubblico ufficiale

Alla richiesta di seguire gli agenti presso il Commissariato per procedere ad una compiuta identificazione, l’uomo ha quindi fornito la carta d’identità, dal quale risultava un nome diverso da quello inizialmente fornito. Alla richiesta di fornire spiegazioni in merito al suo comportamento, il 47enne, alla presenza di altri avventori, ha iniziato ad insultare gli agenti. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per falsa attestazione sulla propria identità, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale

