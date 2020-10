La condizione di insularità per la Sicilia pesa 1.308 euro per ogni abitante, cifra che moltiplicata per la popolazione residente genera una perdita complessiva di Pil di circa 6,5 miliardi di euro, ossia il 7,4 per cento del Pil regionale. “Una tassazione occulta, ha spiegato il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, presentando uno studio sul tema. vbo/com