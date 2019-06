Instagram per il business, workshop gratuito a Città di Castello

“Non sono storie: Instagram per il business funziona! 10 consigli per utilizzarlo in modo strategico”. E’ il titolo del workshop gratuito per le imprese che Confcommercio Giovani Umbria organizza a Città di Castello, il prossimo giovedì 13 giugno. L’appuntamento è fissato alle ore 14, al Centro Formazione Bufalini, in via San Bartolomeo 1.

A guidare le imprese in un percorso agile, e molto pratico, alla scoperta delle potenzialità di Instagram sarà l’esperto Andrea Fumanti, di JStudios. Il workshop fa parte del programma Crescimpresa 2019, il ciclo di brevi incontri gratuiti promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Umbria, con la collaborazione di Assintel Umbria, l’associazione delle imprese ICT.

Obiettivo di Crescimpresa è fornire alle imprese indicazioni molto operative su come migliorare le proprie performance, aumentare la clientela e incrementare i guadagni. Non poteva quindi mancare un incontro su Instagram, social media ormai determinante per ogni azienda e attività, piccola o grande che sia. Le immagini possono infatti creare un’esperienza immersiva che stimola l’azione. Instagram consente di raccontare la propria storia usando strumenti creativi ed unici, ma soprattutto permette di cogliere tante nuove opportunità per il proprio business, anche legate alla possibilità di fare direttamente e.commerce con questo strumento. Info: Segreteria Giovani Imprenditori, tel. 075.5067155, giovaniimprenditori@confcommercio.umbria.it.

