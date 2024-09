Instagram, è rivoluzione per i minorenni: arrivano gli account per teenager - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Limite del tempo di utilizzo dell'app, restrizioni sui messaggi, filtri per parole e frasi offensive. Instagram mette in campo una serie di nuove impostazioni per rendere il social network un luogo più sicuro per i minorenni. Meta ha annunciato l'introduzione su Instagram degli account per teenager: "Una nuova esperienza per gli adolescenti, guidata dai loro genitori".

Gli account per teenager - spiega il gruppo - "hanno impostazioni di protezione integrate che limitano chi può contattare gli adolescenti e i contenuti che possono visualizzare". Entro gennaio gli account degli adolescenti di tutto il mondo cambieranno. I primi a subire il cambiamento saranno i teenager di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, i cui account si trasformeranno entro 60 giorni. Poi Meta passserà all'Unione Europea più avanti nel corso di quest'anno.

Con chi parlano gli adolescenti sui social? Quanto tempo passano su Instagram? Quali contenuti guardano? Le nuove impostazioni di Instagram vogliono rispondere alle maggiori preoccupazioni dei genitori sulla vita online dei figli. Una volta attivato l'account per adolescenti, una serie di limitazioni saranno impostate automaticamente per i ragazzi con meno di 16 anni e solo i genitori potranno scegliere se modificarle per renderle meno rigide.

Si parte dalla privacy degli account. I profili dei minori di 16 ani saranno privati di default: i teenager dovranno accettare i nuovi follower e solo chi li segue potrà vedere i loro contenuti e interagire con loro. Lo stesso vale per i messaggi privati, che diventato limitati: i teenager potranno ricevere messaggi soltanto da chi seguono o dalle persone con cui sono già i contatto. Anche le interazioni saranno limitate: i teenager potranno essere taggati e menzionati solo dalle persone che seguono; in più verranno filtrati i commenti e le richieste di messaggi privati che contengano parole o frasi offensive.

Le sezioni 'Cerca' e 'Reels' subiranno delle restrizioni: i teenager saranno automaticamente inseriti nelle impostazioni più restrittive del content control che limita i contenuti sensibili. I ragazzi riceveranno delle notifiche che li invitano a uscire dall'app dopo 60 minuti di utilizzo quotidiano e in più sarà attivata la modalità di sospensione automatica dell'app fra le 22 e le 7, con la disattivazione delle notifiche e l'invio di risposte automatiche ai messaggi in Direct.