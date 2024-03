Inseguimento dei carabinieri in Borgo, arrestato 21enne con 25 dosi di cocaina - Tuttoggi.info

Controlli antidroga dei carabinieri di Spoleto, in manette un 21enne. Denunciati anche 52enne spoletina e 22enne tunisino

Ha tentato di sottrarsi al controllo dei carabinieri della Compagnia di Spoleto ed è stato poi inseguito lungo il “Borgo” da una pattuglia, un 21enne arrestato perché trovato in possesso di 25 dosi di cocaina. L’operazione è scattata nel pomeriggio di lunedì 4 marzo, tra la curiosità di negozianti e passanti che hanno notato prima un’auto sfrecciare lungo corso Garibaldi e poi i militari dell’Arma aggirarsi a piedi nella zona.

Il giovane, di origini albanesi, classe 2003, è stato fermato durante un controllo, ma ha tentato di darsi alla fuga. È stato però inseguito e bloccato, con i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che poi hanno perquisito anche la sua abitazione. In possesso del ragazzo sono state trovate 25 dosi di cocaina, pari a 12 grammi; in casa c’erano anche due piccoli bilancini, materiale per il confezionamento della droga e 240 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Durante i controlli nell’abitazione i militari hanno anche controllato una donna spoletina di 52 anni, che è stata trovata con 15 grammi di marijuana divisi in dosi: è stata denunciata a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 21enne è stato invece arrestato; dopo la convalida dell’arresto, il giorno successivo, il gip del tribunale di Spoleto lo ha condannato a 1 anno di reclusione, 1800 euro di multa e divieto di dimora nel comune di Spoleto.

Martedì, invece, i controlli antidroga dei carabinieri hanno portato alla denuncia di un tunisino di 22 anni. Fermato alla stazione ferroviaria, il giovane straniero aveva 13 grammi di hashish, divisi in 3 dosi.