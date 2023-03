Insegue la ex moglie e sperona la sua auto, operaio arrestato per stalking

I carabinieri arrestano operaio 51enne per stalking: fermato in flagranza di reato e ritirata anche la patente perché era ubriaco

Avrebbe inseguito la sua ex moglie, appostandosi con l’auto lungo la strada che sapeva avrebbe percorso, per poi speronare la sua vettura e costringerla a fermarsi. Poi si sarebbe recato a casa sua, offendendola e minacciandola. Sono le pesanti accuse di cui deve rispondere un operaio 51enne di Cascia, arrestato per stalking dai carabinieri della locale stazione immediatamente giunti sul posto.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, a cui la donna ha chiesto aiuto, l’uomo si sarebbe appostato a bordo della propria auto lungo la strada regionale 320 tra Cascia e Roccaporena. Alla vista dell’utilitaria condotta dalla ex moglie l’avrebbe raggiunta e speronata, fino a costringerla a fermarsi a bordo strada, continuando poi la propria marcia. Non soddisfatto, poco dopo si è presentato presso l’abitazione della donna, iniziando a proferire offese e minacce al suo indirizzo. Sul posto sono arrivati dunque i carabinieri di Cascia, che lo hanno arrestato in flagranza di reato. Non solo: visto il suo stato di forte alterazione, lo hanno sottoposto a test alcolemico. L’accertamento ha dato esito positivo e pertanto gli è stata contestata anche la guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo.