Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: "Salvata da trasfusione in elicottero" - Tuttoggi.info

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Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: “Salvata da trasfusione in elicottero”

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Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: “Salvata da trasfusione in elicottero”

Mer, 25/03/2026 - 15:03

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(Adnkronos) – “E’ stata ferita al collo” Chiara Mocchi, l’isegnante accoltellata oggi da uno studente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. “Ha subito dei gravi danni ai vasi per cui stava perdendo parecchio sangue. In elicottero, oltre ovviamente a tamponarla, hanno potuto provvedere a fare una trasfusione che ha sicuramente contribuito a salvarle la vita. Poi in sala operatoria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato fatto il resto”. A fare il punto è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro stampa all’ospedale San Paolo di Milano. L’insegnante “è in prognosi riservata – ha aggiunto – ma mi dicono che non sia in pericolo di vita”.  

La professoressa sarebbe stata colpita con almeno due coltellate: la ferita più grave è quella riportata al collo. Un secondo fendente ha invece raggiunto la donna al petto.  

“Mesi fa – ha spiegato l’assessore – abbiamo presentato il nostro sistema di emergenza urgenza che prevede anche di posizionare sui nostri elicotteri del pronto soccorso”, di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) “gli strumenti e le sacche di sangue per consentire una trasfusione immediata nel caso in cui un paziente che viene preso dall’elicottero in codice rosso ne avesse bisogno. La trasfusione spesso salva le vite, quindi è giusto avere” questa possibilità “anche a bordo dei nostri mezzi che vanno a raccogliere le persone che hanno avuto un problema”. Nel pomeriggio, ha riferito infine l’assessore, si parlerà anche di questo caso, che rappresenta “un pessimo segnale di una situazione di disagio minorile su cui siamo impegnati in modo determinato”, in occasione di “una riunione dei professionisti di neuropsichiatria infantile”. 

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