Innovazione, nel 2024 più fondi europei - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Salgono a 7,3 miliardi di euro i finanziamenti europei nel 2024 per il programma Horizon per la ricerca e l’innovazione. La Commissione ha approvato una modifica al piano che mobilita i finanziamenti precedentemente non assegnati, facendo così aumentare le risorse del bilancio 2024 di quasi 1,4 miliardi di euro. Nel dettaglio, la modifica prevede un investimento di quasi 650 milioni di euro per rendere oltre 100 città climaticamente neutre. Altri 648 milioni di euro sono destinati tra l’altro a progetti per il ripristino di 25 mila chilometri di fiumi e per migliorare le diagnosi dei tumori.

sat/gsl