La formazione continua è uno dei punti di forza per far crescere la professionalità dei lavoratori e la competitività di un’azienda. Fondimpresa è un’associazione senza scopo di lucro, costituita da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che promuove la formazione continua. Tra le imprese aderenti, Antezza Tipografi. La partnership con Fondimpresa ha permesso di realizzare percorsi di formazione mirata per i dipendenti. abr/mrv