Innovamusei, match-making day e presentazione nuovo bando - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuto ieri il Match-making Day che ha consentito alle 15 imprese culturali e creative (ICC) selezionate attraverso la call Get it! For ICC InnovaMusei, tra le 121 candidature pervenute, di presentare le loro proposte a una selezionata platea di oltre 60 musei lombardi. Durante l’evento sono state selezionate le 3 iniziative imprenditoriali – Alchemilla Cooperativa Sociale, RNB4CULTURE s.r.l. e Werea s.r.l., – che, complessivamente, beneficeranno di un investimento del valore di 200.000 € da parte della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore – braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing.

Il Match-making Day, volto a generare reciproche opportunità di sviluppo, è il culmine di un percorso di accompagnamento e rafforzamento imprenditoriale realizzato da Fondazione Cariplo con il supporto di Cariplo Factory e finalizzato a consolidare l’offerta di prodotti e servizi delle ICC, allineandola alle necessità effettive dei musei ed ecomusei lombardi aderenti all’iniziativa.

In questo contesto è stato annunciato anche il bando “InnovaMusei: sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale” che finanzierà i progetti innovativi in ambito culturale realizzati da partenariati costituiti da ICC e raccolte museali/musei ed ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia. Unioncamere Lombardia – in qualità di soggetto attuatore – gestisce il bando finalizzato all’assegnazione delle risorse disponibili, pari complessivamente a € 2.100.000,00 stanziati da Regione Lombardia. Per maggiori dettagli consultare la pagina:

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi—contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Innovamusei

InnovaMusei nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, con il supporto di Cariplo Factory e Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore, per incentivare l’innovazione in campo museale, sostenendo le istituzioni culturali territoriali e le imprese culturali e creative (ICC) in un percorso di crescita e sviluppo, anche dal punto di vista della trasformazione digitale. L’iniziativa raccoglie la sfida, resa necessaria dal presente, di incentivare i rapporti tra le Istituzioni Museali e gli Ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia (195 raccolte museali e musei e 34 ecomusei riconosciuti) e le ICC, realtà presenti in gran numero in Lombardia. Nella regione si contano infatti oltre 60 mila imprese per un settore che occupa, nella sua complessità, 364 mila persone e che necessita di supporto a seguito della emergenza sanitaria. Un’azione sistemica finalizzata a creare un effetto moltiplicatore sul territorio e sperimentare una modalità operativa che possa essere facilmente replicabile anche a sostegno di altre istituzioni culturali.

(ITALPRESS).