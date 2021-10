Iniziato a Riccione il Gp Nostini-Trofeo Kinder Joy of Making - Tuttoggi

RICCIONE (ITALPRESS) – Il conto alla rovescia è scaduto: il 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving è iniziato ufficialmente oggi al Playhall di Riccione. Nella prima delle undici giornate dedicate agli under 14 sono scesi in pedana 106 Giovanissimi impegnati nel fioretto maschile e il primo titolo in palio è stato conquistato da Giovanni Pierucci. L’atleta della Fides Livorno, guidato a bordo pedana dal papà Giuseppe, ha vinto la semifinale 10-7 contro Nicolò Rossi della Schermabrescia ed è arrivato in finale, dove ha battuto con lo stesso punteggio Giuseppe Di Martino del Club Scherma Salerno. Il campano, a sua volta, si era guadagnato l’accesso all’ultimo atto della gara grazie al successo per 9-7 su Davide Alteri della Frascati Scherma. La giornata di oggi è stata all’insegna della famiglia Pierucci perchè c’è stato spazio anche per assegnare, per la decima volta, il Premio Silvia Pierucci, il riconoscimento intitolato alla zia del neo campione italiano di fioretto della categoria Giovanissimi. Il Premio su indicazione della Commissione GSA viene attribuito al miglior arbitro emergente della stagione e quest’anno è andato a Davide Comito. La seconda gara di oggi è stata quella di fioretto maschile della categoria Allievi, con 84 atleti al via. A spuntarla alla fine è stato Elia Pasin della Scherma Treviso. Pasin, già vincitore del GPG nella categoria Giovanissimi nell’ultima edizione della rassegna, quella del 2019, per arrivare a giocarsi il titolo ha dovuto affrontare nel suo percorso lo stesso avversario della finale di due anni fa, Djibril Mbaye della Scherma Mogliano. L’assalto anche stavolta ha visto prevalere col punteggio di 15-6 il trevigiano, che poi nell’atto conclusivo ha battuto 15-11 Mattia Conticini (Pisascherma). Terzo posto sul podio anche per Tommaso Pizzutillo dell’Accademia Schermistica Fiorentina. Domani, domenica 10 ottobre, il programma prevede le gare di fioretto maschile Maschietti e di fioretto femminile Bambine.

(ITALPRESS).