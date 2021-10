Iniziativa Ordine Psicologi Piemonte per Giornata Nazionale - Tuttoggi

In occasione della VI Edizione della Giornata Nazionale della Psicologia, ideata e promossa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), che ricorre il prossimo 10 ottobre, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP) presenta un programma dettagliato per affrontare il tema scelto per questa occasione: “Aiutare la Psiche per Aiutare la Vita”. L’obiettivo di questa tematica è quello di valorizzare il ruolo della psicologia nel contesto del più ampio benessere degli individui e delle comunità, sottolineando, in particolare, come il benessere psicologico sia un fattore imprescindibile di tutela e arricchimento della qualità della vita. La salute individuale deve obbligatoriamente passare anche attraverso una cura e un’attenzione precisa verso il benessere psicologico. Non esiste benessere senza benessere psicologico: è un concetto, alcune volte e in alcuni ambiti, ancora difficile da trasmettere. Le proposte che emergeranno in queste giornate diventano particolarmente cruciali e attuali se collocate in uno scenario nazionale e internazionale ancora obbligato a fare i conti con i postumi di un’emergenza sanitaria che ha cambiato il modo in cui le persone si rapportano con sé stesse, tra loro, col mondo esterno e col pianeta. Per questi motivi, l’importanza del lavoro psicologico si rileva oggi, quindi, ancora più significativa. Con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino, dell’Università degli Studi di Torino e del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, è stato ideato un percorso ricco di iniziative, rivolto a tutte le generazioni e realtà sociali del territorio. Con esperti di particolare rilevanza verranno affrontati alcuni temi cardine: la scrittura, la musica, lo sport e l’attenzione verso l’ambiente.

