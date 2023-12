Ingegneria Clinica, Leogrande "Intelligenza artificiale non va temuta" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale è il tema di riferimento in questo momento per quanto riguarda l’innovazione tecnologica ed è stato molto interessante confrontarsi con i principali professionisti in questo settore, anche per non farsi trovare impreparati rispetto a quello che è uno strumento che non dobbiamo temere ma che dobbiamo saper utilizzare nel modo più opportuno possibile”. Lo dice Lorenzo Leogrande, presidente del Meeting AIIC, a margine del terzo Meeting nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) a Palermo, dal titolo “Intelligenza artificiale in sanità: sfide e prospettive per la salute dei cittadini”.

xd6/sat/red