Infrastrutture, Salvini "Aperti cantieri in Sicilia per 22 miliardi" - Tuttoggi.info

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – “I siciliani di buoni propositi, di promesse, di buone intenzioni sono pieni. Senza i soldi, le strade, le ferrovie, gli acquedotti non li sistemi, quindi abbiamo cantieri aperti e programmati per 22 miliardi sulla rete stradale, ferroviaria, sottoterra per l’acqua, 800 milioni di euro per recuperare anni di ritardi. Quella di oggi è una bellissima giornata Perché finalmente si conclude un ciclo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, parlando con i giornalisti a margine della inaugurazione del ponte ad arco San Giuliano lungo la nuova strada statale 640 “Degli Scrittori”. “Dobbiamo capire com’è possibile che per fare 34 km ci si mettano 24 anni e quindi da questo punto di vista il cambio delle norme, il nuovo codice degli appalti, il taglio della burocrazia, conto che non solo in Sicilia ma in tutta Italia faccia perdere meno tempo e crei meno disagio ai cittadini” continua Salvini che poi aggiunge: “Sono contento, è una stagione di inaugurazione di ponti, ieri abbiamo firmato l’accordo di programma per un altro ponte che sarà studiato e visitato non solo utile a siciliani e calabresi ma ammirato da mezzo mondo e il gran vantaggio è che ancora non avendo aperto i cantieri ci sta imponendo di correre con le strade e le ferrovie sia in Sicilia che in Calabria”.

