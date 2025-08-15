 Infortuni, operatore ecologico muore travolto da moto mentre lavora a Manduria - Tuttoggi.info
Infortuni, operatore ecologico muore travolto da moto mentre lavora a Manduria

Infortuni, operatore ecologico muore travolto da moto mentre lavora a Manduria

Ven, 15/08/2025 - 15:03

Ven, 15/08/2025 - 15:03

(Adnkronos) – Un operatore ecologico è morto mentre svolgeva il suo lavoro a Manduria, in provincia di Taranto, travolto da una moto. La vittima si chiamava Pasquale Dinoi, aveva 53 anni, inutili i tentavi di soccorso 

”Con profondo dolore, il sindaco e l’amministrazione Comunale esprimono il loro cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici dell’operatore ecologico tragicamente scomparso questa mattina mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio della collettività”, scrive su Facebook il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. 

