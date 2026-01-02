 Influenza, Ciccozzi: "Piccola frenata fisiologica ma tornerà a crescere" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Influenza, Ciccozzi: “Piccola frenata fisiologica ma tornerà a crescere”

tecnical

Influenza, Ciccozzi: “Piccola frenata fisiologica ma tornerà a crescere”

Ven, 02/01/2026 - 18:03

Condividi su:

Image

(Adnkronos) – “C’è stata un piccola frenata dell’influenza, fisiologica, dovuta anche ai conteggi dei sistemi di sorveglianza che sotto le feste di Natale rallentano. Mi aspetto un aumento dei contagi già dal prossimo bollettino ma l’importante è che i vaccinati hanno sintomatologia molto più lieve rispetto ai non immunizzati che però vanno ad intasare i pronto soccorso. Anch’io vaccinato ho preso l’influneza, in questi giorni, ma il massimo delle temperatura che ho avuto è 37.2 e questo grazie proprio al vaccino che tiene bassi i sintomi della malattia”. Così l’epidemiologo romano Massimo Ciccozzi commenta all’Adnkronos Salute l’ultimo bollettino dell’influenza il primo del 2026 che ha registrato un leggero calo legato ad “una possibile riduzione nel numero di visite e dati trasmessi in concomitanza con il Natale” e “per la chiusura delle scuole”, riportava il bollettino.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!