Influenza, Bassetti: "Quest'anno colpisce anche la pancia" - Tuttoggi.info

Influenza, Bassetti: “Quest’anno colpisce anche la pancia”

Dom, 28/12/2025 - 01:03

(Adnkronos) – “Una settimana tosta” per l’influenza che, complice la variante K, costringe al letto tanti italiani tra Natale 2025 e Capodanno. Il nuovo bollettino sull’andamento dell’influenza in Italia verrà pubblicato lunedì 29 dicembre e quindi “non sappiamo esattamente quello che è successo nella settimana di Natale”, dice il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. 

“Ma ciò che si percepisce sentendo le persone, e guardando i ricoveri in ambito ospedaliero, è che è stata una settimana davvero tosta, con un aumento importante nel numero dei casi di influenza, e probabilmente ce ne saranno ancora di più nella settimana successiva”, aggiunge prima di evidenziare che, tra i sintomi ‘tradizionali’, ci sono anche disturbi non sempre associati all’influenza. 

 

“Attenzione: l’influenza di quest’anno dove colpisce? C’è la classica febbre a 38, 38 e mezzo, ma soprattutto” un interessamento della “pancia, con nausea, vomito e diarrea”, dice Bassetti, sottolineando che “è’ una forma davvero importante che colpisce anche la pancia”. 

I fastidi e i sintomi ben noti a chi è stato colpito dal virus variano dal dolore diffuso (alla schiena e alle articolazioni, mal di testa, mal d’orecchie, mal di pancia), alla febbre (superiore a 38,5°), dalla tosse (secca o catarrosa) al mal di gola, passando per il naso che cola.  

 

 

