Inflazione, Cipollone (Bce) "Già molto alzate aspettative a breve termine" - Tuttoggi.info

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Inflazione, Cipollone (Bce) “Già molto alzate aspettative a breve termine”

ItalPress

Inflazione, Cipollone (Bce) “Già molto alzate aspettative a breve termine”

Dom, 10/05/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Le aspettative di inflazione a breve termine si sono già molto alzate, soprattutto quelle dei consumatori, un po’ meno quelle degli analisti professionali. Quindi, diciamo, le aspettative si calcolano a diversi punti nel tempo, a un anno, a tre anni, a cinque anni. Quelle che per noi sono molto importanti sono quelle di medio termine. Mentre quelle a un anno si sono molto alzate, quelle dai tre ai cinque anni sono rimaste ancorate. Ovviamente, se questo stato di incertezza dovesse permanere è possibile vedere un elemento, un qualche incremento anche su quelle a medio termine”. Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, intervistato da Roberto Sommella nel corso del Ventotene Europa Festival.
mgg/mca1

(Fonte video: La Nuova Europa)

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