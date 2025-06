Infiorate di Spello, vince il gruppo"Aisa" con "Disarmare le parole" - Tuttoggi.info

È il gruppo “Aisa” il vincitore assoluto del 62esimo concorso delle Infiorate di Spello, con “Disarmare le parole” (infiorata n. 10). È tornato ad aggiudicarsi il trofeo Properzio dopo il successo del 2017.

La giuria tecnica ha assegnato la vittoria al gruppo guidato dal maestro infioratore Corrado Aisa per “l’originalità iconografica ispirata al mondo del cinema e per l’audacia di legarla ad una tematica attuale, ma nel solco della tradizione cattolica. Notevole l’esecuzione disegnativa delle tre figure, nonché quella cromatica, e la costruzione prospettica d’insieme che viene ben saldata dalla pellicola e scandita dalla croce. Si sottolinea, in particolare, la figura centrale del Cristo che attraverso la Croce fuoriesce dal perimetro della composizione, espandendo il messaggio che simbolicamente unisce l’artificio espressivo alla realtà dello spettatore. Ineccepibile l’utilizzo della tecnica

floreale e della tavolozza cromatica per rendere tridimensionale il volume della figura”.

Dopo “Aisa”, salgono sul podio della categoria quadri 2025, rispettivamente, il gruppo “Arco

Romano” (infiorata n. 1), sotto la guida del maestro infioratore Alessandro Fuso, e il gruppo “Figli dei fiori” (n. 8), capitanato dal maestro infioratore Michele Sodi.

Il primo classificato nella categoria tappeti figurativi è il gruppo “Mevarum lab” (infiorata n.77), seguito da “Avis” (n. 75) e da “Infioratori della Corta” (n. 76).

Il primo posto della classifica tappeti geometrici spetta al gruppo “Già Piazzetta SS Trinità” (infiorata n. 57), il secondo a “Le giovani di ieri” (n. 50) e il terzo a “Via Cappuccini” (n. 61).

Tre i premi riconosciuti nella categoria Under 14: il primo classificato è il gruppo “Aisa junior” (infiorata n. 111) seguito da “Lisa San Lorenzo junior” (n.100) e “Arco romano junior” (n. 103).

La giuria tecnica che ha valutato i quadri era composta da esperti in discipline artistiche, storiche e teologiche non appartenenti a nessun titolo all’Associazione, mentre la giuria che ha valutato le opere degli under 14 e i tappeti figurativi e geometrici era composta da ex infioratori.



La classifica completa dei quadri e dei tappeti sarà pubblicata www.infioratespello.it

Il gruppo “San Felice” (infiorata n. 5) cede il trofeo Properzio, ma si aggiudica il premio

speciale Daniele Ciampetti, attribuito dalla giuria popolare costituita dagli stessi infioratori.

Turisti e visitatori sono arrivati fin dalle prime luci dell’alba per osservare gli infioratori, intenti a realizzare le circa 60 infiorate tra quadri, tappeti figurativi, tappeti geometrici e under14. Tante anche le presenze da fuori regione. Tra le opere ammirate anche “Il fiore del Giubileo”, infiorata speciale (non in concorso) in omaggio a Papa Francesco e alle Clarisse del Monastero di Vallegloria, il cui bozzetto è stato realizzato da Gianni Donati e Chiara Cerchice.