Infertilità, negli ultimi 20 anni la ricerca ha fatto passi da gigante - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – L’Oms considera l’infertilità una malattia e la definisce come “assenza di concepimento dopo sei mesi di rapporti sessuali non protetti nelle donne al di sopra di 35 anni e dopo 12 mesi nelle donne più giovani”. L’infertilità o subfertilità riguarda almeno il 15% delle coppie in Italia e il 10-12% nel mondo. La difficoltà a concepire è una patologia che riguarda l’uomo, la donna o entrambi: l’infertilità è sempre un tema di coppia. Ne ha parlato Paolo Emanuele Levi-Setti, ordinario di ginecologia e ostetricia presso Humanitas University, direttore del dipartimento di ginecologia e responsabile dell’unità operativa complessa di ginecologia e medicina riproduttiva ‘Fertility Center’ dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

fsc/gsl