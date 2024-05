Indice del disagio sociale ancora in calo a marzo - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Continua a migliorare l’indice del disagio sociale in Italia. A marzo, il valore elaborato da Confcommercio si è attestato a 12, in calo di sei decimi di punto su febbraio, consolidando la tendenza al ridimensionamento iniziata ad agosto del 2023. Il permanere di dinamiche positive sul versante del mercato del lavoro – trend che, al di là di alcune sporadiche battute d’arresto, prosegue da febbraio del 2021 – e il contemporaneo rientro dell’inflazione hanno permesso il ritorno del Misery Index su livelli che non si registravano dall’inizio del 2009.

fsc/gsl