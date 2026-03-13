Indian Wells, polemica tra Medvedev e Draper: "Non ho barato". Cos'è successo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Tensione a Indian Wells. Durante il quarto di finale tra Jack Draper e Daniil Medvedev un punto assegnato al russo per ‘hindrance’, cioè un’interferenza dell’avversario nello svolgimento del pubblico, sul finale di match ha scatenato l’ira del tennista britannico, provocando una vera e propria lite con Medvedev, che ha poi vinto il match (anche grazie al punto contestato), volando in semifinale contro Carlos Alcaraz.

Succede tutto nel secondo set, dopo che il russo ha vinto il primo parziale con un netto 6-1, sul punteggio di 5-5. Durante lo scambio Medvedev colpisce la linea, provocando la reazione di Draper, che allarga le braccia per lamentarsi della ‘fortuna’ dell’avversario, continuando però a giocare. Il punto termina con il rovescio in rete del russo, che però corre dall’arbitro a lamentarsi di aver subito ‘hindrance’, ovvero un disturbo da parte di Draper che gli avrebbe impedito di giocare il punto normalmente.

Il riferimento è proprio alla ‘sbracciata’ dell’inglese, che però non è d’accordo. Dopo la revisione del punto, la giudice di sedia riconosce il presunto disturbo di Draper e assegna un punto cruciale a Medvedev, che poi conquisterà il break proprio nell’undicesimo game, chiudendo il set 7-5 e vincendo il match.La discussione tra i due prosegue al momento della stretta di mano, con Draper che chiede all’avversario di ammettere di non averlo distratto: “Hai vinto la partita in modo leale”, ha detto salutando l’avversario, “ma non credo che ti abbia distratto”.

Medvedev rimane però della sua idea e lo ribadisce in conferenza stampa: “Se guardate il mio primo dritto dopo quello che è successo, credo che avrei potuto fare qualcosa di meglio. Ero un pochino distratto. Quindi ho chiesto all’arbitro: cosa dovrei fare? La prossima volta devo fermarmi subito? E lei mi ha detto che, se volevo, potevamo fare la video review. Qualsiasi decisione avesse preso, l’avrei accettata”, ha detto il russo, “lei ha deciso che il punto era per me, e io l’ho preso. Sono stato tanto distratto? No. Sono stato distratto un po’? Sì. È abbastanza per vincere il punto? Non lo so. Mi sento bene per questa cosa? Non proprio, ma non sento di aver barato”.