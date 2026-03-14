Indian Wells, oggi Sinner-Zverev - Diretta - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo per le semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver battuto Svrcina all’esordio, Shapovalov nel terzo turno, Fonseca agli ottavi e Tien nei quarti. Zverev invece ha eliminato Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils.

In caso di vittoria, Sinner sfiderebbe in finale il vincente di Alcaraz-Medvedev.