Incrocio viale Lombardia-viale Emilia, Tofanelli propone una rotonda

Il consigliere Pd Vincenzo Tofanelli, in Consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione sulla viabilità di viale Lombardia, nel quartiere di Riosecco.

Nel documento si spiega che “via Lombardia è una strada che corre su un itinerario alternativo a via Romagna e che conduce direttamente a molte fabbriche che si trovano nella zona industriale di Regnano. Tuttavia per sua natura lambisce anche gli ingressi di aree residenziali. L’incrocio tra viale Lombardia e viale Emilia, che è la strada che porta ai Badiali, presenta una ridotta visibilità causata dalla presenza di vegetazione nei campi“. “Data la tendenza a transitare ad alta velocità” Tofanelli chiede “che venga attivato occasionalmente il servizio di controllo della velocità da parte dei vigili e quali iniziative l’Amministrazione ha in cantiere per mettere in sicurezza l’incrocio. L’ideale sarebbe una rotonda”.

Luca Secondi, assessore ai Lavori Pubblici, ha risposto che “la regolamentazione dell’incrocio è inserita nell’accordo quadro che potrà risolvere con una rotonda o con la segnaletica. In ogni caso è già programmato un intervento. Ad inizio 2020 si concretizzerà l’accordo quadro e poi procederemo”.

