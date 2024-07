Incognita terza cordata, ma sul “Santopadre vattene” tutti concordi

Stasera, venerdì, il sit-in di protesta per spingere il presidente a cedere il Grifo

Le poche notizie che filtrano sulla trattativa con la terza cordata per l’acquisto del Perugia – dopo quella che fa capo all’imprenditore castiglionese Claudio Sciurpa e alla holding lussemburghese TimeNova – vengono ancora accolte con scetticismo dall’ambiente, in attesa che vengano svelate le carte. Anche alla luce del fatto che gli imprenditori in questione, sostenuti da un gruppo finanziario, hanno manifestato allo stesso Santopadre la disponibilità a restare come socio di minoranza, oltre che come sponsor tecnico, potendo anche gestire l’Academy che a lui sta così a cuore. Notizie che, appunto, vengono seguite tra speranze e scetticismo da parte dei tifosi.

Quello sul quale sono tutti concordi, invece, è il messaggio “Santopadre vattene”, intorno al quale Armata Rossa, Ingrifati e Nucleo XX Giugno chiamato a raccolta “chiunque abbia a cuore il nome di questa città e dei suoi colori” nel sit-in in programma per questa sera, venerdì.

L’appuntamento è alle ore 21 davanti al Museo del Grifo, sede del Perugia Calcio. Una manifestazione che, nelle intenzioni e negli auspici dei tifosi, dovrà contribuire a convincere Massimiliano Santopadre a cedere il Perugia. A un gruppo di imprenditori credibili,.