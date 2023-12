Inclusione, Fondazione Intesa Sanpaolo premia tesi e dottorati - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Inclusione e diritto allo studio. Due temi al centro dell’azione della Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico che, alle Gallerie d’Italia a Milano, in un evento dedicato alle Università, ha consegnato le borse di studio per i progetti di dottorato in discipline umanistiche. Questa settima edizione, che ha confermato l’ammontare complessivo di 375 mila euro, ha premiato le Università di Napoli Parthenope, Cassino e Lazio Meridionale, Pavia, Molise e Sassari. Assegnati inoltre quattro premi per tesi di laurea magistrale di ricerca sperimentale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

