Inclusione e lavoro: una opportunità per le aziende - Tuttoggi.info

Il convegno è servito ad approfondire le opportunità e i benefici derivanti dall'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Si è svolto nella giornata del 18 giugno il convegno “Inclusione e Lavoro: un Opportunità per le Aziende”, presso il Chocohotel di Perugia.

Il convegno è stato organizzato da Viva cooperativa sociale ed è stato pensato per imprenditori e manager delle Risorse Umane che desiderano approfondire le opportunità e i benefici derivanti dall’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in conformità con la Legge 68/99.

Sono state analizzate strategie per trasformare gli obblighi di legge in opportunità di crescita e innovazione per l’azienda.

Durante la mattinata, si sono alternati interventi di alcuni esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e testimonianze dirette di lavoratori e di aziende che hanno implementato con successo programmi di inclusione lavorativa. Presenti anche Uno in Più (Associazione sindrome down di Corciano) e AURET (autismo ricerca e terapia)

Oltre a Gabriele Bartolucci e ad Eva Crisafi rappresentanti di VIVA COOPERATIVA SOCIALE, sono intervenuti il dott.Marino Bottà direttore generale di ANDEL (Agenzia-Nazionale-Disabilità e Lavoro) e coadiuvatore dell’Osservatorio Nazionale per la disabilità, l’avvocato Massimo Rolla garante dei diritti delle persone in condizione di disabilità della Regione Umbria, il dott.Francesco Pace fondatore e amministratore di ACACIA GROUP, osservatorio delle imprese Italiane.

La discussione è stata arricchita dall’ l’intervento del dott. Andrea Bernardoni presidente di Legacoop Sociali Umbria, Edi Cicchi assessore delle politiche sociali del Comune di Perugia e ARPAL Umbria (agenzia Regionale Politiche Attive Lavoro).

Infine è stata apprezzata la testimonianza dell’imprenditore Marco Farchioni che insieme a VIVA COOPERATIVA SOCIALE ha dato il via ad un progetto di agricoltura sociale, stipulando contratti agricoli ad 8 persone in condizione di disabilità.

La start up si è sviluppata nelle attività di vendemmia e raccolta delle olive e ha portato alla produzione di olio e vino.

Il presidente di VIVA COOPERATIVA SOCIALE Gabriele Bartolucci parla di un “settore” in piena espansione e crescita che sta creando molto interesse.

E’ in atto un vero cambiamento culturale, il lavoro da un lato migliora la qualità di vita delle persone in condizione di disabilità aumentandone le capacità, le autonomie e soprattutto includendole in maniera attiva nella società con un ruolo definito, dall’altro offre alle aziende un’opportunità di sviluppo etico e sostenibile certificato.

Il ruolo di VIVA COOPERATIVA SOCIALE è quello di intermediazione tra le persone in condizione di disabilità e le aziende, formando e professionalizzando i/le canditati/e per inserirli in contesti adeguati alle loro capacità e possibilità e seguendo i loro percorsi accogliendo le necessità delle imprese e sostenendole nella risoluzione di eventuali criticità.