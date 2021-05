“Fermiamo la strage sui luoghi di lavoro”. È questo lo slogan lanciato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil riuniti in assemblea unitaria in diverse città italiane. Anche a Palermo le sigle sindacali sono scese in piazza per rivendicare il diritto alla sicurezza dei lavoratori e per porre l’attenzione sui continui incidenti e le morti che non si arrestano sui luoghi di lavoro.

