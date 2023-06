Incidente tra bisarca e autoarticolato in autostrada, 2 feriti gravi | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

L'aggiornamento alle ore 13: coda di 6 km sia in direzione Roma che in direzione Firenze nel tratto umbro dell'autostrada

Aggiornamento alle ore 13 – Coda di 6 km sia in direzione sud che in direzione nord lungo l’autostrada A1 per via degli interventi di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente di questa notte all’altezza di Chiusi. Coda che Autostrade per l’Italia segnala in aumento. Il traffico scorre infatti su una corsia, attraverso uno scambio di carreggiata. Verso Firenze ci sono 6 km di coda tra Fabro e Chiusi. Mentre altrettanti sono tra Valdichiana e Fabro in direzione Roma. Per le lunghe percorrenze, a chi è in viaggio verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana e rientrare in autostrada ad Orte, seguendo le indicazioni per E45 direzione Perugia; percorso inverso per chi è diretto a Firenze. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia per segnalare ed agevolare il deflusso dei veicoli incolonnati.

Aggiornamento alle ore 11.12 – Ancora caos lungo il tratto umbro dell’autostrada A1 tra Valdichiana e Fabro in direzione Roma – Napoli dopo il grave incidente avvenuto nella notte. Al momento Autostrade per l’Italia segnala ancora 3 km di coda per il ripristino dell’area dopo il sinistro.

Grave incidente nella notte lungo l’autostrada A1. Sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, una bisarca carica di autovetture ed un autoarticolato che trasportava collettame.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 4 di notte al km 411 sud dell’autostrada A/1, all’altezza dello svincolo di Chiusi. I conducenti dei due mezzi pesanti sonl stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso a mezzo ambulanza e successivamente eliambulanza e sono stati ricoverati all’ospedale di Siena. Sul posto per coordinare i soccorsi e per gli accertamenti la Polizia Stradale di Orvieto, oltre al 118, ai vigili del fuoco ed al personale di Autostrade per l’Italia. Le cause dell’incidente sono in corso accertamento da parte della polizia stradale orvietana.

Dopo essere stato chiuso per 3 ore in direzione sud, con uscita obbligatoria a Chiusi, alle 7 del mattino si registrano 7 km di coda in aumento tra Valdichiana e Fabro verso Roma ed il traffico scorre su una corsia, attraverso uno scambio di carreggiata. A chi è in viaggio verso Roma si consiglia di uscire a Valdichiana e rientrare in autostrada ad Orte, seguendo le indicazioni per E45 direzione Perugia, attraversando l’Umbria.