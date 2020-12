Incidente stradale sulla E45, all’ora di cena (intorno alle 20.30), in prossimità dell’uscita di Montone, direzione nord.

A scontrarsi (per cause ancora in corso di accertamento) sono state due auto, una Panda e una Kia: l’uomo alla guida della prima e le due donne all’interno della seconda sono tutti rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. I tre coinvolti sono stati tutti trasportati in ospedale ma avrebbero riportato solo lievi contusioni.