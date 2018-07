Incidente tra 2 tir e un’auto | Chiusa strada Tiberina

A causa di un incidente avvenuto nella giornata di ieri al km 8,100 della strada statale 3bis “Tiberina”, in località Acquaforte nel comune di San Gemini (TR), la statale è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, con uscita obbligatoria allo svincolo San Gemini Nord, in direzione nord e a quello di Montecastrilli, in direzione sud.Il sinistro, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura all’uscita della galleria Collecapretto, fortunatamente non ha causato feriti.

