Incidente tra 2 auto, una si cappotta | 3 feriti dopo schianto - Tuttoggi

I Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti in città nel pomeriggio di oggi 6 agosto in via Vulcano per un incidente stradale.

Auto cappottata

Secondo quanto è stato possibile apprendere due auto sono entrare in collisione per motivi ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. Uno dei due mezzi si è cappottato nella dinamica dello schianto, finendo qualche metro dal punto d’impatto.

3 feriti

Sul posto si sono portati anche gli operatori del 118 per soccorrere i tre feriti coinvolti nell’incidente che, da quanto risulta, non sarebbero in comunque in gravi condizioni.